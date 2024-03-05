أستاذ في العلاقات دولية: مصر تُرسل المساعدات الإنسانية إلى غزة بأكثر من طريقة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ في العلاقات الدولية، إن مصر تلعب دورا كبيرا لخدمة القضية الفلسطينية، إذ تواصل جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحشد المجتمع الدولي لدعم القضية، موضحا أنها تعمل على إيجاد مخرج سياسي داعم لكيفية تنفيذ مبادئ حل الدولتين بما يتوافق مع القرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

جهود مصر الإغاثية متنوعة ومتغيرة

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أضاف فارس أن جهود مصر الإغاثية الآن متنوعة ومتغيرة، إذ ترسل المساعدات الإنسانية إلى غزة بأكثر من طريقة سواء جوي أو بري، لأن إسرائيل متعنفة وبشكل واضح منذ اللحظة الأولى في تحقيق مخططها وهو التهجير القسري لأهالي شمال قطاع غزة.

إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية

أوضح فارس أن مصر أسقطت المساعدات الإنسانية بهدف رفع المعاناة عن الفلسطينيين، وهناك تحركات على كل المحاور والاتجاهات بهدف دعم الأشقاء الفلسطينيين.