باحث: ترامب حقق نجاحات اقتصادية كبيرة خلال توليه رئاسة الولايات المتحدة

قال ماركو سعد، باحث في العلاقات الدولية، إن الحزب الجمهوري الأمريكي يهتم بالجانب الاقتصادي أكثر من نظيره السياسي، مشيرًا إلى أنه تحت قيادة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب حقق نجاحات اقتصادية، حيث ركز على الجانب الاقتصادي حتى في السياسات الخارجية في ملفات كثيرة مثل التعامل مع أوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف «سعد»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «من هذه النجاحات خفض سعر الفائدة وأسعار السلع مثل الجازولين في الداخل الأمريكي، وكل مواطن أمريكي شعر بما فعله ترامب في هذا الصدد».

ترامب حقق اكتفاءً ذاتيًا للولايات المتحدة

وتابع الباحث في العلاقات الدولية: «ترامب حقق اكتفاءً ذاتيًا للولايات المتحدة من خلال حفر المزيد من آبار الوقود الأحفوري وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج وارتفاع معدلات التجارة مع دول كثيرة، وأزال القيود الجمركية على الواردات الصينية لجلب المزيد من الاستثمارات والأموال للدولة الأمريكية».