الثلاثاء الكبير يسهل طريق ترامب.. وامرأة تدخل التاريخ في أمريكا

تحققت في يوم الثلاثاء الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية، خسائر عدة، وإفساح الطريق أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري الوحيد بعد انسحاب حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية والمبعوثة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

طريق ترامب السهل بعد انتخابات الثلاثاء الكبير

بعد الانسحاب الذي تم في الثلاثاء الكبير أمس بالولايات المتحدة يصبح ترامب منافس الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في 5 نوفمبر 2024، حيث استطاع ترامب تحقيق فوز ساحق في انتخابات الثلاثاء الكبير التمهيدية للحزب الجمهوري بـ 14 ولاية مقابل ولاية واحدة فازت بها هيلي قبل أن تنسحب.

امراة تدخل التاريخ في انتخابات الثلاثاء الكبير

ودخلت هيلي التاريخ في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أول امراة تفوز بسباق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري واستطاعت التغلب على ترامب في مقاطعة كولومبيا «دي سي» يوم الأحد، ولكن رغم انسحابها فإن ترامب سيكون لديه بعض الوقت لكي يصبح مرشح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الحالي جو بايدن.

ما الولايات التي فاز فيها ترامب أثناء انتخابات الثلاثاء الكبير؟

نجح ترامب في الفوز بعدة ولايات في انتخابات الثلاثاء الكبير مثل تكساس وكاليفورنيا وفيرجينيا وألاباما وألاسكا وأركنسو وكولورادو وماين وماساتشوستس ومينيسوتا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما وتينيسي ويوتا، وفاز من قبل في ولايات آيوا ونيوهامشير ونيفادا وكارولينا الجنوبية وميتشغان وأيداهو وميسوري، ويحتاج المرشح الجمهوري للفوز الحصول على 1215 مندوبا على الأقل من أصل 2429 للفوز بالترشيح.