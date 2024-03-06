ناقدة فنية عن دراما «المتحدة»: رمضان لم يعد للنجوم الكبار فقط

باقة مميزة من المسلسلات تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمشاهديها في شهر رمضان 2024، عبر منصاتها وقنواتها المختلفة، من بينها قناة «dmc»، التي تقدم عددا من مسلسلات «المتحدة» التي تتميز بالإبداع وتهدف إلى لم شمل الأسرة المصرية حول الشاشة في رمضان 2024.

مسلسلات الشركة المتحدة في رمضان

الإعلامي أحمد صلاح، مقدم فقرة الفن ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، استعرض قائمة المسسلسلات التي ستعرض على الشاشة: «وجبة دسمة من الأعمال الدرامية المتميزة هتقدمها القناة في رمضان، من بينها مسلسل الحشاشين من الأعمال الدرامية المهمة والأضخم إنتاجيا، عمل تاريخي يجسد شخصية حسن الصباح قائد جماعة الحشاشين».

بدون سابق إنذار، مسلسل اجتماعي يعرض على dmc، في رمضان 2024، وتدور أحداثه حول زوجين ينتظران مولدهما الأول، ويكتشفا إصابته بمرض خطير بعد 6 سنوات من عمره، وهو بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وغيرهم من النجوم، وقالت عائشة بن أحمد، خلال برومو المسلسل: «شكلك بتندب كتير لحد ما تيجي مشكلة بدون سابق إنذار تخليك تسأل نفسك هو أنا كنت بشتكي من إيه قبل كده؟».

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه، تدور أحداثه بشكل كوميدي حول رجل أربعيني يعمل مديرا تنفيذيا في أحد الفنادق العالمية وتنقلب حياته رأسا على عقب بعد إصابته بفيروس كورونا، وفق البرومو الذي عرضه «8 الصبح»، بينما أشادت الناقدة الفنية دعاء حلمي، بدراما المتحدة: «هناك تنافس كبير بين الفنانين، خاصة فكرة الدراما التاريخية وأنا سعيدة بمسلسل الحشاشين وألف ليلة وليلة، وفكرة التنوع المميزة بالأعمال المؤثرة دي مبهرة».

«كل نجم ساب منطقته الآمنة وقرر يخوض منطقة جديدة، زي يحيى الفخراني وريهام حجاج ونيللي»، هكذا وصفت دعاء حلمي، التنافس بين النجوم: «إحنا بنشوف وجوه جديدة لإن مصر لا تنضب من الفنانين، مبقاش رمضان حكر على النجوم، والمتحدة قدرت تعمل ده ودي حاجة كويسة».

مسلسل إمبراطورية ميم، سيعرض أيضا على dmc، وتدور أحداثه في إطار عائلي درامي حول الأب «مختار أبوالمجد» الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي، إذ يجد نفسه مسؤولا عن أبنائه الستة بعد وفاة زوجته.

وترعض أيضا مسلسل صدفة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت حول فتاة تسمى صدفة تعمل مدرسة تاريخ تتعرض لموقف يغير مجرى حياتها كليا.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني، من نوعية 15 حلقة، وهو عبارة عن قصة درامية كوميدية مأخوذ عن رواية عن الكاتب إبراهيم عبد المجيد، ويدور حول متاهات السوشيال ميديا، يكشف مخاطر السوشيال ميديا، وذلك في دور بهجت الأنصاري وكيل أول وزارة الصناعة، الذي يُحال إلى المعاش بعد سنوات طويلة قضاها في العمل.

من التاريخ إلى الكوميديا، إذ سيعرض مسلسل فراولة، الذي تدور أحداث مسلسل فراولة حول ابنة بواب محترفة في قراءة الفنجان تسعى إلى الانتقال لحياة أفضل، وبالفعل تصبح سيدة مجتمع من خلال العديد من المواقف الكوميدية تتخللها رحله الصعود، بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، مصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمد علي، وتأليف محمد سليمان عبد الملك.