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وزير خارجية فلسطين: 20 طفلا توفوا جراء التجويع.. وإسرائيل أخفت الآلاف قسرا

كتب:

شريف سليمان
05:07 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن إسرائيل تواصل سياسة تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

أضاف خلال كلمة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي: «لا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة، وسكان غزة يتعرضون لأبشع المجازر».

وتابع: «غزة تضم 80% من الشعب الأكثر جوعا بالعالم، وأكثر من 20 طفلا بغزة توفوا جراء التجويع، وإسرائيل أخفت آلاف الفلسطينيين قسرا».

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