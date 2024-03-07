آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة بعد قرارات البنك المركزي

شهدت أسعار الذهب في آخر تحديث كشفته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، حالة من الاستقرار النسبي، ومن ضمنها عيار 21 الذي يُعد العيار الأكثر انتشاراً بين المواطنين وفي محلات الصاغة، وذلك عقب قرارات البنك المركزي بشأن سعر الصرف.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، حسب آخر تحديث، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في آخر تحديث 3680 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في آخر تحديث 3220 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في آخر تحديث 2760 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في اخر تحديث 2147 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب اليوم فسجل في آخر تحديث 25760 جنيهاً، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.