محللة سياسية: الاشتباك المسلح بين روسيا وحلف الناتو مستبعد

أكدت علا شحود، كاتبة ومحللة سياسية، أن اندلاع اشتباك مسلح بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «ناتو» أمر مستبعد حاليا، خاصة أن روسيا لا تريد أن تتخذ مواقف محرجة، وترغب في الحفاظ على الأمن والاستقرار حتى تجتاز مرحلة الانتخابات الرئاسية في 17 مارس الجاري.

الطرفان لا يرغبان في المواجهة

وأضافت «شحود»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه المواجهة المباشرة بين روسيا والدول الأوروبية مستبعدة تماما، فالطرفان لا يرغبان في ذلك لأنها ستكون حربا عالمية تقضي على الجميع.

التشيك تغازل روسيا

وذكرت «شحود»، أن ما يحدث بين روسيا ودول الناتو هو أن الطرفين يستفزان بعضهما عن طريق الجانب الأوكراني، وهذا الأمر ليس خفيا على الجميع، أي أنها حرب وكالة عبر أوكرانيا، متابعة: «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استفز الدول الأوروبية، وقال لا يجب علينا أن نكون جبناء في مواجهة روسيا، وأن ندعم أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، لكن رئيس التشيك بعد ساعات قليلة بدأ يغازل روسيا، ويصرح بأن بلاده لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا».