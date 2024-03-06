50 رحلة طيران سياحية أسبوعيا من روسيا إلى الغردقة

كشف فيكتور فورباييف، القنصل الروسي بالغردقة، عن تدفق الرحلات الروسية إلى المدينة الساحلية.

وأكد فورباييف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معدل الرحلات يصل إلى 50 رحلة طيران سياحية أسبوعيا تقل آلاف السياح الروس إلى منتجعات وفنادق الغردقة.

600 ألف سائح روسي في الغردقة

وأشار فورباييف، إلى أن عدد السائحين الوافدين إلى الغردقة العام الماضي وصل إلى 600 ألف، من مختلف المدن الروسية عبر مئات رحلات الطيران.

الغردقة أفضل وجهة سياحية لهذه الأسباب

وتابع السفير، أن مدينة الغردقة تمتلك مقومات سياحية وطبيعية هائلة وأجواء رائعة وطقس معتدل واستقرار أمني طوال العام، إضافة إلى وجود عدد كبير من الفنادق والمنتجعات السياحية والشواطئ.

موعد انتخابات الرئاسية الروسية

وعن انتخابات الرئاسية الروسية، كشف أن القنصلية بمدينة الغردقة تستعد لإجرائها يوم 17 مارس في مقرها بالممشى السياحي جنوب الغردقة بحضور آلاف المواطنين الروس.