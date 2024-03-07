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دراما المتحدة

سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 7-3-2024

كتب:

محمد سعيد الشماع
08:00 ص | الخميس 07 مارس 2024
اليورو - صورة تعبيرية

اليورو - صورة تعبيرية

شهد سعر اليورو تحركات عديدة عقب إصدار البنك المركزي المصري أمس قرارات تتعلق بتوحيد سعر الصرف، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 54.13 جنيه للبيع، و53.67 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الخميس 7-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاءت أسعار اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب ما أعلنته مواقع البنوك الرسمية، كما يلي.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 53.91 جنيه للبيع، و53.78 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 54.13 جنيه للبيع، و53.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك مصر 53.95 جنيه للبيع، و53.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 54.13 جنيه للبيع، و53.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الخميس 55.24 جنيه للبيع، و53.95 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سعيد الشماع