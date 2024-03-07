أصعب حروب التجويع على مستوى العالم.. آخرها ما يحدث في غزة

يعاني أهل قطاع غزة من التجويع الممنهج الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لم يكن جيش الاحتلال هو أول من استخدم هذا السلاح، إذ يوجد عبر صفحات التاريخ عدة حروب حدث فيها هذا الأمر.

التجويع لإبادة السكان الأصليين

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استخدم التجويع في العصور القديمة أثناء هجرات الأوروبيين إلى قارة أمريكا، حيث قاموا بتعطيل طرق إنتاج الغذاء المستخدمة من قبل السكان الأصليين، مما أدى إلى انتشار المجاعة وارتفاع معدلات الوفيات، جعلت التجويع أحد الوسائل المستخدمة للقضاء على السكان الأصليين.

خطة الجوع النازية

خلال الحرب العالمية الثانية، وضعت ألمانيا النازية ما يعرف بـ«خطة الجوع» التي كان الهدف منها إحداث مجاعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الاتحاد السوفيتي، وقتل حوالي 20 مليون شخص وعلى الرغم من عدم نجاح الخطة، إلا أن الحصار الألماني للينينجراد من 1941 إلى 1944 تسبب في وفاة مئات الآلاف بسبب الجوع.

تجويع سراييفو

خلال حرب البوسنة من 1992 إلى 1996، حاصرت القوات الصربية مدينة سراييفو لمدة 4 سنوات تقريبا، مانعة وصول الغذاء والإمدادات الضرورية لها، ما تسبب بوفاة أكثر من 11 ألف شخص.

غزة تعاني من الجوع

تعيش قطاع غزة تحت حصار خانق منذ سنوات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن حملات عسكرية على القطاع، يقوم أيضًا بحرب تجويع ضد سكان غزة، مما ينذر بمجاعة كبرى تهدد مليونين و300 ألف نسمة، في ظل الصمت العربي والدولي. وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين كوسيلة في حروبها على قطاع غزة المحتل، مما يشكل جريمة حرب.