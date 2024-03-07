مفاجأة في فلسطين بشأن رؤية هلال رمضان.. ماذا قال مفتي القدس؟

مع تباين الآراء بشأن موعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث تجد بعض الدول العربية صعوبة في رؤيته يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع والعشرين من شعبان، بينما أكدت أخرى أنها تستطيع رؤيته يوم الأحد، وكانت هناك مفاجأة في انتظار أهالي فلسطين، التي يعيش أهلها في غزة حالة حرب منذ 5 أشهر.

رئيس مجلس الإفتاء الأعلى والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وجه رسالة للمواطنين الفلسطينيين، قبل أيام من الموعد المرتقب لرؤية هلال رمضان، فماذا قال؟

مفاجأة بشأن رؤية هلال رمضان في فلسطين.. المفتي يعتمد على المواطنين

بحسب وكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية، فإن المفتي العام للقدس، طالب المواطنين بتحري هلال شهر رمضان المبارك، بعد غروب شمس يوم الأحد المقبل.

ماذا طلب مفتي القدس؟

الوكالة نقلت بيان صادر عن دار الإفتاءالفلسطينية منذ ساعات، جاء نصه: «من يرى الهلال عليه مراجعة مكتب دار الإفتاء بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع الاكتفاء بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان».

ودعا إلى متابعة إذاعة صوت فلسطين وفضائية فلسطين، مساء يوم الأحد، اللتين ستبثان البيان الخاص بذلك.

المفتي دعا المواطنين لمتابعة إذاعة صوت فلسطين وفضائية فلسطين، مساء يوم الأحد، المقرر أن يبثا البيان الخاص برؤية هلال رمضان.

وتعيش غزة حالة حرب منذ نحو 5 أشهر، وتحديدًا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بعدما شن العدوان الإسرائيلي حربا شنعاء على القطاع، ردا على العملية التي أطلق عليها «طوفان الأقصى».