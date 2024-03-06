إمساكية شهر رمضان 2024 في مناطق القاهرة والجيزة.. اعرف فروق التوقيت

جددت وزارة الأوقاف التأكيد على ضرورة مراعاة فروق التوقيت في شهر رمضان المبارك بين المدن والمحافظات المصرية، ونشرت صفحة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على موقع «فيسبوك» إمساكية شهر رمضان 1445 هجريا، لعدد من المحافظات والمدن، حيث شدد على جميع الأئمة والمؤذنين والعاملين بالمساجد مراعاة فروق التوقيت المرفقة للشهر الكريم، والتي وردت إلى الوزارة من قبل هيئة المساحة المصرية عبر دار الإفتاء المصرية.

إمساكية شهر رمضان 2024

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة وأهمية الالتزام بفروق التوقيت في الأذان، مع تحري ذلك جيدًا في جميع الأوقات، والتحقق التام من موعد أذان المغرب وأذان الفجر وفق فروق التوقيت المبينة بالجداول التي أرفقها على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وتضمنت فروق التوقيت لعدد من المحافظات والمدن والمراكز، وفيما يلي جدول فروق التوقيت في القاهرة وعدد من مدنها ومدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

إمساكية شهر رمضان 2024 في مدينة القاهرة

إمساكية شهر رمضان 2024 في القاهرة الجديدة

إمساكية شهر رمضان 2024 في مدينة 15 مايو

إمساكية شهر رمضان 2024 في العاصمة الإدارية الجديدة

إمساكية شهر رمضان في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة