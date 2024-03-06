رمضان 2024.. سوزان نجم الدين تكشف عن شخصيتها في مسلسل الحشاشين

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن شخصيتها التي تجسدها خلال السباق الرمضاني خلال مسلسل الحشاشين رمضان 2024، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت سوزان نجم الدين البوستر الدعائي، كشافة عن شخصيتها، قائلة: «انتظروني في شخصية ألينار في مسلسل الحشاشين».

أبطال مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عيد، وفتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، ومحمد سليمان، وسوزان نجم الدين وآخرين، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال.