رمضان 2024.. سوزان نجم الدين تكشف عن شخصيتها في مسلسل الحشاشين
كتب:
ياسمين محمود
08:22 م | الأربعاء 06 مارس 2024
سوزان نجم الدين
كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن شخصيتها التي تجسدها خلال السباق الرمضاني خلال مسلسل الحشاشين رمضان 2024، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».
ونشرت سوزان نجم الدين البوستر الدعائي، كشافة عن شخصيتها، قائلة: «انتظروني في شخصية ألينار في مسلسل الحشاشين».
أبطال مسلسل الحشاشين
ومسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عيد، وفتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، ومحمد سليمان، وسوزان نجم الدين وآخرين، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال.