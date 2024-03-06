عرض «دعاء الأنبياء» على شاشة قناة الناس في شهر رمضان.. اعرف التفاصيل

تقدم قناة الناس الفضائية لمشاهديها هذا العام برنامج «دعاء الأنبياء»، خلال شهر رمضان المبارك، والذي يعرض للمرة الأولى على شاشة القناة.

ويستعرض برنامج دعاء الأنبياء أدعية الأنبياء والرسل التي وردت في القرآن الكريم، مع بيان معانيها وفضائلها وذكر المواقف التي قيلت فيها.

وتبدأ كل حلقة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لأحد أشهر القراء المصريين، ويتم ختام كل حلقة بالابتهالات والمدائح النبوية.

استعراض أدعية الأنبياء

ومن أبرز الأدعية التي يستعرضها برنامج «دعاء الأنبياء»، أدعية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا لوط وسيدنا موسى وسيدنا زكريا وسيدنا عيسى، عليهم السلام، ويستعرضها في أكثر من 30 حلقة علماء من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

ويقدم البرنامج الذي تم تصويره داخل مسجد الظاهر بيبرس بمحافظة القاهرة الدكتور حسن القصبي الأستاذ بجامعة الأزهر، الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، الدكتور أسامة فخري الجندي مدير شئون القرآن بوزارة الأوقاف، الدكتور أشرف فهمي مدير التدريب بوزارة الأوقاف، الشيخ محمود الأبيدي الإمام بوزارة الأوقاف، الدكتور مختار عبدالله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الشيخ هشام الكامل إمام مسجد الظاهر بيبرس.