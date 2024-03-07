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دراما المتحدة

غادة عبدالرازق تشارك جمهورها كواليس تصوير بوستر مسلسل صيد العقارب

كتب:

ياسمين محمود
03:34 ص | الخميس 07 مارس 2024
غادة عبدالرازق

غادة عبدالرازق

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو لها أثناء تصوير البوستر الدعائي لمسلسلها الرمضاني صيد العقارب.

وظهرت غادة عبد الرزاق في الفيديو وهي تمسك بعقرب وتحاول أن تسيطر عليه من أجل التصوير.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب عدد كبير من نجوم الفن منهم النجمة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، عماد صفوت، أحمد ماهر، سيمون، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

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