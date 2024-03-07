دعاء مستجاب من 6 كلمات يذهب الحزن ويحيي القلب.. احرص على ترديده

هل دعائي يستجاب؟ ما هي شروط استجابة الدعاء؟ أسئلة عديدة تراود الآلاف بشأن أفضل طريقة يتبعوها لاستجابة دعائهم، خاصةً إذا أصابهم هم أو حزن، إذ يلجأون إلى الله عز وجل من أجل إخراجهم من حالة الحزن التي يمروا بها.

دعاء من 6 كلمات يذهب الهم ويحيي القلب

دعاء من 6 كلمات، هكذا كان رد دار الإفتاء على أحد الأسئلة عبر موقعها الرسمي، والذي كان يستفسر خلاله أحد المواطنين عن دعاء،مستجاب إذا نزل بالانسان هم أو حزن.

«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيث»، بهذه الإجابة كشفت دار الإفتاء عن الدعاء المستجاب إذا مر بالإنسان بفترة من الحزن أو الهم؛ بحسب ما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمرٌ قال هذا الدعاء.

دعاء مستجاب من 6 كلمات.. احرص على ترديده

الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، كشف في تصريحات تلفزيونية، أن الدعاء بأحد أسماء الله الحسنى وهو «الحي القيوم»، واصفة بأنه الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، يجعل الاستجابة سريعة حين الدعاء به.

هناك سرا يربط الدعاء باسم الحي القيوم واستجابة الدعاء، هكذا أكد عمران، مؤكدا أن هناك ربط بين الدعاء بهذا الاسم وسرعة الاستجابة، وهو الدعاء الذي أكد أنه يذهب الحزن ويحيي القلب.