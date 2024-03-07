مفاجأة تحدث لأول مرة بين مجلسي الأهلي والزمالك قبل ساعات من القمة

تتجه أنظار جماهير قطبي الكرة المصرية، نحو المملكة العربية السعودية، لمتابعة القمة المرتقبة التي تجمع الأهلي والزمالك، للمنافسة على لقب كأس مصر، بينما جهز مجلسي إدارة الناديين مفاجأة كبرى، كُشف عنها خلال الساعات الماضية.

منذ انتخاب مجلس حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، باتت العلاقات بين الناديين الأكثر شعبية في مصر والوطن العربي أقوى وأفضل من السنوات الماضية، وتخللها زيارة من مجلس الأهلي لنظيره في ميت عقبة، للتأكيد على قوة العلاقة بينهما ونبذ التعصب.

سهرة بين مجلس إدارة الأهلي والزمالك قبل نهائي كأس مصر

المفاجأة كشفها سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات، بعدما نشر صورة تجمع بين مجلس إدارة الأهلي ونظيره الزمالك في السعودية، قبل ساعات من مباراة القمة، المقرر لها غدا الجمعة.

صورة قبل مباراة الأهلي والزمالك

الوزيري علق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على فيسبوك: «مجلس الأهلي والزمالك في سهرة جميلة قبل نهائي كأس مصر، بالرياض»، مضيفًا: «الصورة أبلغ من أي تعليق».

ويلتقي الأهلي والزمالك في السادسة مساء غدا الجمعة، بتوقيت القاهرة على لقب كأس مصر، في اللقاء الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.