عاجل.. أزمة قوية تضرب الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

يعاني فريق الأهلي، من عدد من الغيابات المؤثرة، «في كل الخطوط» خلال المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، والمقررة في السابعة مساء الجمعة المقبل بملعب الأول بارك بالسعودية، على لقب بطولة كأس مصر - أقدم البطولات المصرية.

وتأكد غياب كل من: «الحارس الأول محمد الشناوي، والمدافع ياسر إبراهيم، ولاعب الوسط المالي أليو ديانج عن لقاء الأهلي أمام الزمالك، إذ خضع الشناوي لجراحة في الكتف، بينما يعاني ياسر إبراهيم من تمزق في العضلة الخلفية، فيما سافر ديانج إلى النمسا للخضوع إلى جراحة في الركبة، فضلا عن تأكد غياب الجناح محمد الضاوي كريستو بسبب الإصابة».

كما بات الأهلي مهددا بغياب كريم نيدفيد بسبب معاناته من آلام الركبة، ووسام أبو علي المهاجم الفلسطيني بسبب معاناته من آلام العضلة الخلفية.

ويخوض النادي الأهلي مباراة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر، وهو اللقاء الذي يقام لأول مرة خارج مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك، في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل، وتنطلق أحداث المواجهة في تمام السابعة مساءً على ملعب الأول بارك، معقل نادي النصر.