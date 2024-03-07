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دراما المتحدة

يوسف الكدواني بعد انتهاء عرض مسلسل وبينا ميعاد 2: جزء من رحلتنا (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
08:14 ص | الخميس 07 مارس 2024
يوسف الكدواني

يوسف الكدواني

كشف الفنان يوسف الكدواني، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن كواليس تصوير أحداث مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، الذي حقق نجاحا كبيرا ونال إشادة النقاد والجمهور.

وشارك يوسف الكدواني لقطات من كواليس تصوير المسلسل معلقا: «خلص وبينا ميعاد.. وده جزء من رحلتنا».

أبطال وبينا ميعاد 2

ويضم مسلسل وبينا ميعاد 2، مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم صبري فواز، وشيرين رضا، وبسمة، ومحمد سليمان، وإيهاب فهمي، ويوسف الكدواني، وأسامة الهادي، وأميرة أديب، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج إبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني عادل.

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بقلم ياسمين محمود