تطورات جديدة في أحداث مسلسل وبينا ميعاد.. حزن بعد إصابة يوسف الكدواني

شهدت الحلقة الـ37 من مسلسل وبينا ميعاد في موسمه الثاني تطورًا كبيرًا بالأحداث، والذي جعل الحزن يخيم على أبطاله والجمهور المتابعين للمسلسل، حزنًا على شخصية علي والتي يجسدها الفنان يوسف الكدواني، بعد إصابته بطعنة في البطن بعدما قام بالكشف عن الفساد في الشركة التي يعمل بها، بعدما قام زميله بالعمل بتأجير مجهولين للتخلص منه، ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

إصابة «علي» بطعنة في الطحال

وتوالت أحداث الحلقة، إذ نقل حسن نجله علي إلى المستشفى من أجل إنقاذه وتبرع بالدم له، ولكن الطبيب فاجأهم بضرورة إجراء جراحة عاجلة في الطحال؛ بسبب الطعنة التي تلقاها وأثرت بشكل كبير عليه.

إصابة «حسن» بجلطة دماغية

ولم تتوقف الأحداث السيئة والحزينة عند ذلك الحد؛ وإنما تعرض حسن الشخصية التي يجسدها الفنان صبري فواز بمسلسل وبينا ميعاد 2 إلى جلطة دماغية استلزمت نقله على الفور إلى العناية المركزة، مما أدى لانهيار زوجته نادية والتي تجسدها الفنانة شيرين رضا حزنًا على زوجها ونجله في آن واحد.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

وتدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2، في اطار تشويقي اجتماعي حول علاقة الآباء والأبناء وخاصة جيل الشباب وعلاقات ما بعد الزواج وكيفية حل المشكلات التي تواجههم في سنة أولى زواج، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم صبري فواز، شيرين رضا، وفاء صادق، مدحت صالح، بسمة، محمد سليمان، يوسف الكداوني، خالد أنور، أميرة أديب وعدد آخر من الفنانين والشباب وهو من إخراج وتأليف هاني كمال.