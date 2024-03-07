أستاذ علاقات دولية: القاهرة تخوض جولات دبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية إن القاهرة تخوض جولات دبلوماسية لحشد دعم دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أهمية زيارة الوفد البريطاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، فمصر تسعى بكل قوة إلى توحيد المواقف الدولية لخدمة القضية الفلسطينية ووقف التعنت الإسرائيلي الواضح في إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

تواصل الجهود المصرية في ملف الحرب على غزة

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجهود المصرية في ملف الحرب على غزة لا تتوقف، حيث شهدت مصر اجتماعات عدة مع الوفد الأمريكي ونظيره القطري والفصائل الفلسطينية على مدار 4 أيام، وهذا دليل قاطع على حرص مصر على وقف شامل لإطلاق النار في غزة.

القيادة السياسية المصرية لديها نظرة بعيدة المدى

وتابع أنَّ القيادة السياسية المصرية لديها نظرة بعيدة المدى في ملف القضية الفلسطينية، فالقاهرة حذرت مرارًا وتكرارًا من اتساع الصراع في المنطقة خاصة ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية الذي زاد من التوتر الإقليمي في الشرق الأوسط.