وظائف شاغرة للخريجين في بنك مصر.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عن حاجته للشباب للعمل في وظائف «مطور خدمات» في جميع فروع البنك، جاء ذلك عبر صفحة البنك الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد».

وأوضح بنك مصر التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف البنك في فروعه المختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لتلك الوظائف، وهي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- بناء واجهات وبرمجة تطبيقات قوية وقابلة للتطوير.

- تنفيذ مهام البرمجة حسب خطة المشروع والمواصفات الوظيفية وغير الوظيفية.

- العمل مع العملاء لفهم المتطلبات وتقدير قصص المستخدم وتحويلها إلى مهام فنية.

- حل المشكلات التقنية الصعبة وتقديم النتائج الناجحة في الموعد المحدد.

- الرد على استفسارات العملاء وتقديم الدعم الفني.

- القدرة على استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتصحيح التعليمات البرمجية لتحديد السبب الجذري الحقيقي لمشاكل البرامج.

- توثيق واجهات برمجة التطبيقات باستمرار طوال عملية التطوير.

- القدرة على القيام بمهام متعددة والبقاء منظمًا في بيئة عمل ديناميكية.

- العمل مع فريق جيد يتمتع بمهارات تواصل وتفكير نقدي ممتازة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، بنك التسويات الدولية أو تخصصات معادلة.

- المعرفة والخبرة والاندماج في العمل لتطوير الخدمات.

- أن يكون لديه خبرة في خدمات الويب.

- طلاقة في اللغة الإنجليزية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مثر الدخول إلى الصفحة تلرسمية الخاصة بالبنك عبر موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية.