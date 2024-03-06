وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة وظائف خالية لجميع المؤهلات الدراسية في إحدى مجموعة سلاسل سوبر ماركت شهير، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر بتنظيم اليوم التوظيفي المفتوح.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف والشروط المطلوبة تفاصيل الملتقى التوظيفي، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

ويتم تنظيم الملتقى التوظيفي في مركز شباب الخصوص بالخانكة بالقليوبية، يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- مشرف ممرات.

2- منسق ممرات.

3- بائع.

4- مشرف مخبوزات.

5- شيف مخبوزات.

6- مساعد شيف مخبوزات.

7- مشرف جزارة.

8- جزار.

9- بائع لحوم بلدي.

10- مشرف أجبان.

11- شيف أجبان.

12- بائع أجبان.

13- مشرف خضار وفاكهة.

14- بائع خضار وفاكهة.

15- مشرف كاشير.

16- كاشير.

17- محضر طلبات.

18- مشرف مخزن.

19- منسق مخزن.

20- مشرف استلامات.

21- موظف استلامات.

22- فني صيانه تكييف وتبريد «ثلاجات».

23- منسق إعادة الطلب.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي أو متوسط أو فوق متوسط.

- متاح التقديم للوظائف من الذكور والإناث.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 40 عاما.

الحقوق والمميزات

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي.

- توفر الشركة رواتب مجزية.

- توفر الشركة للعاملين دورات تدريبية.

- توفر الشركة للعاملين فرص للترقي.