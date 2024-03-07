آخر فرصة للتقديم على وظائف المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم

تنتهي اليوم آخر فرصة التقديم على الوظائف القيادية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عبر بوابة الوظائف الحكومية بتاريخ 7 فبراير الماضي لمدة شهر.

المستندات المطلوبة للتقديم

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير المستندات المطلوبة للتقديم، وجاءت كالتالي:

1- بيان الحالة الوظيفية موضحا به المؤهل العلمي وتقارير الكفاية لثلاث سنوات سابقة معتمد من جهة العمل والمتقدمين من خارج الجهاز وشهادة الميلاد وشهادة التخرج والمؤهلات الأخرى والسيرة الذاتية وشهادة الخبرة بالنسبة للمتقاعدين من العسكريي.

2- بيان عن الإنجازات السابقة وبيان حالة اجتماعية حديث.

3- مقترح لتطوير التقسيم التنظيمي المتقدم له طبقا للنموذج المرفق بحد أقصى لعدد 2 وظيفة فقط.

4- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

5- عدد (6) صور شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

وتقدم الطلبات باليد بمقر الجهاز الكائن بشارع صلاح سالم ـ مدينة نصر ـ القاهرة وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، علمًا بأنه لن تقبل الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد كما جاء في تفاصيل الاعلان عبر بوابة الوظائف الحكومية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل من هنا.