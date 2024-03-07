«تعليم مطروح» تنظم عروض رياضية لطلاب المدارس الفنية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تنظيم مدرستي مطروح الثانوية الصناعية الميكانيكية والزخرفية الفنية بحي الشروق، أكبر عرض رياضي متقدم وتدريبات عملية للطلاب، وذلك بحضور وليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة وأيمن الصاوي مدير عام التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، وأيمن شومان وكيل إدارة مطروح التعليمية.

وانطلق العرض الرياضي اليوم، بالمدرسة الثانوية الميكانيكية بمطروح، إذ أدى الطلاب، التحية لعلم الجمهورية ورددوا النشيد الوطني المصري وسط أجواء وطنية أعقبها العرض الرياضي، وقدم الطلاب عرضًا متميزًا يعكس مدى قدرتهم على تنفيذ عدد من المهام التدريبية خلال فعاليات العرض.

تدريبات للياقة البدنية

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، بالقدرات العالية للطلاب في أثناء تأدية المهام المكلفين بها، وقوة التدريبات واللياقة البدنية التي يتمتعون بها الناتجة عن التدريبات الرياضية المستمرة منذ بداية العام الدراسي.

التدريب على قواعد الرماية

وقدم طلاب المدرسة الثانوية الزخرفية من مختلف المراحل التعليمية، عرضا رياضيا متميزا، يعكس مدى تدريبهم على قواعد الرماية وأن التفوق الرياضي واللياقة البدنية وبناء الجسم السليم عوامل مهمة بجانب التفوق العلمي.