وكيل «تعليم مطروح» يقود أولى جولات أتوبيس الدعم المدرسي بالسلوم

قاد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أتوبيس الدعم المدرسي لإدارة السلوم الحدودية أقصى غرب المحافظة، الذي يضم فريق عمل من موجهي عموم المواد التعليمية وخبراء المعلمين لتقديم أوجه الدعم الفني للمعلمين والطلاب بالمدارس، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بحضور أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء مدارس المحافظة، وجمال قنديل مدير عام التعليم العام.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد القائمين على العملية التعليمية بالسلوم، لعدم انضباط الدراسة بمدارس الإدارة التعليمية.

مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، إن فريق عمل أتوبيس الدعم المدرسي قام بتنفيذ مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمي الذي جرى تدريسه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفوف الأولى بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس مدينة السلوم من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي للطلاب وتعظيم الاستفادة من خبرات صفوة المعلمين في جميع المناهج الدراسية.

الارتقاء بالعملية التعليمية

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن مجوعة العمل قدمت لمعلمي السلوم أوجه الدعم الفني من أجل الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء هيئة التعليم بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية من جوانبها سواء الطالب أو المعلم لأنهم يعتبروا هم حجر الزاوية في العملية التعليمية ولتحقيق نتائج متميزة.

رفع مستوى الطلاب دراسيا في السلوم

وفي ذات السياق، وجه وكيل الوزارة مسؤولي إدارة السلوم التعليمية بإعداد وتنظيم خطة علاجية عاجلة لطلاب مدرسة مراجع الشايب الابتدائية بقرية بقبق وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم الابتدائي لرفع مستوي الطلاب في اللغة الإنجليزية والرياضيات كذلك تعميم الخطط العلاجية والبرامج الإثرائية التي أعدتها توجيهات عموم المواد الدراسية على مدارس الإدارات الخارجية.

مراجعة سجلات الغياب للطلاب

ووجه وكيل تعليم مطروح بمراجعة سجلات الغياب اليومي للطلاب أولا بأول، كذلك التنسيق مع مجلس الأمناء لوضع خطة عاجلة لجذب الطلاب للمدارس، كذلك تفعيل الأنشطة التربوية على مدار الترم الثاني.

تقديم منتج تعليمي جيد

وأكد وكيل الوزارة حرص النظام التربوي بمحافظة مطروح على استمرار جولات أتوبيس الدعم المدرسي خلال الفصل الدراسي الثاني لرفع المستوى التعليمي للطلاب، لافتاً أن خطة تعليم مطروح تهدف إلى تقديم منتج تعليمي جيد ومتقدم يستفيد منه الطلاب مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على مستوى المحافظة.