تعديل مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي بمناسبة شهر رمضان

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى، والقطار الكهربائي الخفيف «LRT»، مع أول أيام شهر رمضان المعظم.

وجاءت التعديلات كالتالي:

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً، ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحاً، ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف «LRT» (الفنون والثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحاً، ونهاية ساعات التشغيل الساعة 12 منتصف الليل.