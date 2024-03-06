«الصناعات» يُشيد بقرار «المركزي» بشأن سعر الصرف: خطوة مهمة نحو الإصلاحات النقدية

أعرب اتحاد الصناعات المصرية عن ترحيبه بالخطوة المهمة التي قررتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق، مؤكدا أنها خُطوة مهمة في سبيل الإصلاحات النقدية التي تحقق الاستقرار الاقتصادي في السوق.

زيادة الاستثمارات

وقال إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية اللازمة والتي تنعكس بالإيجاب على زيادة الاستثمارات واستقرارها، فضلا عن كونها إجراءات تُعيد دوران عجلة الإنتاج بمعدلاتها الطبيعية.

الإصلاحات الاقتصادية

ويُعرب الاتحاد عن تقدير مجتمع الصناعة لتوجيهات القيادة السياسية نحو الإصلاحات الاقتصادية وصدور هذا القرار المهم في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن.