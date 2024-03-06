خبير: تحرير سعر الصرف كان متوقعا بعد مشروع «رأس الحكمة» لتوافر العملة الأجنبية

أكد أحمد أبو السعد، خبير أسواق المال، أن تحرير سعر الصرف كان متوقعا مع توافر العملة الأجنبية من مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة»، وكان ينتظر الضغط على زر البدء في الإصلاحات بشكل عام، وهو ما حدث صباح اليوم.

الإصلاح النقدي الخاص بدأ برفع الفائدة

وشدد «أبو السعد»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الإصلاح النقدي الخاص بدأ برفع الفائدة بصورة كبيرة للغاية بنسبة 60 %، وتحريك سعر الصرف بشكل كبير، وهذا كان متوقعا، موضحًا أنه من المتوقع أيضا أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات على مستوى الإصلاح المالي، وانتظارا للإصلاح المأمول والمنشود والمهم، وهو الإصلاح الهيكلي لكي يشعر الناس بجدية الإصلاح، وليس مجرد إعادة الكرة مرة أخرى.

وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت تقلبات كثيرة للغاية خلال الأسبوعين الماضيين، واليوم كان من أكثر الأيام التي شهدت فيها تقلبات كبيرة، وهذا متوقع نظرا لعدم معرفة أين سيستقر سعر الصرف، وهذا لم يتبين في اليوم الأول، وبالتالي كان التأثير متباينا للغاية، ولكن الجيد أن البورصة عادت للعمل على أساسيات الشركات واستفادتها من الوضع القائم.