محلل سياسي: الحزب الديمقراطي سبب وصول ترامب للمنافسة في انتخابات أمريكا

قال الدكتور إحسان الخطيب المحلل السياسي إنه منذ البداية كان واضحًا أنَّ دونالد ترامب الأقوى عند الحزب الجمهوري، والمفارقة في ذلك أن الحزب الديمقراطي ساهم في وصوله إلى هذا الموقع، لأنّه استهدفه بكل الأشكال واستخدم القانون كسلاح ضده بتوجيه 91 تهمة جنائية، وليست مصادفة أن كلهم مدعون عامون ديمقراطيون ما دفع الناخب الجمهوري أن يتمسك به.

وأضاف المحلل السياسي خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلاميتان بسنت أكرم وآية الكافوري أن ترامب يواجه اليوم القضايا القانونية إضافة إلى أنَّ الإعلام الأمريكي في مجمله ضده، ويميل إلى الديمقراطيين.

ولفت إلى أنَّ جو بايدن لديه ضعف في المال السياسي مقارنة بـ ترامب، وهذه مشكلة، وما زال هناك نسبة كبيرة حوالي 30% بالحزب الجمهوري ليست مرتاحة له، وهو في حاجة لإقناعها بالمقارنة بالحزب الديمقراطي الذي يلتف حول بايدن، الذي ليس لديه معارضة بذات الحجم.

وأوضح أنَّ هناك استياء من الحزب الديمقراطي من غزة، لكن بالمجمل لم يكن هناك عنده مرشح قوي يهدده كما تهدد نيكي هيلي ترامب.