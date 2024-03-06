انسحاب اثنين من انتخابات الرئاسة الأمريكية يسهل طريق ترامب للبيت الأبيض

أعلنت نيكي هيلي، حاكمة ولاية كارولينا الشمالية السابقة، انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي ودعمها لدونالد ترامب على غرار ما فعله رون ديسانتيس في يناير الماضي، ليصبح الطريق ممهدا لترامب لخوض جولة جديدة أمام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

نيكي هيلي تنسحب وتعلن دعمها لترامب

قالت نيكي هيلي، اليوم، إنها ستخرج من السباق الرئاسي للحزب الجمهوري، وحثت منافسها في الحزب دونالد ترامب على كسب ثقة الناخبين الذين دعموها وكسب دعمهم له بحسب شبكة «CNN».

وخلال الكلمة التي ألقتها اليوم في مدينة تشارلستون التابعة لولاية كارولينا الجنوبية التي شغلت منصب رئيستها في السابق هنأت «هيلي» ترامب وتمنت له التوفيق أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

الطريق ممهد لترامب

جاء انسحاب نيكي هيلي على خلفية فشلها الذريع في تشكيل أي عائق يذكر أمام «ترامب» خلال تنافسهما على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة الأمريكية، ففي خلال انتخابات الحزب التمهيدية في إطار يوم «الثلاثاء الكبير» حقق ترامب نجاحا ساحقا على هيلي وحصل على غالبية الترشيحات في 14 ولاية من أصل 15 بحسب ما ذكرته «CNN».

وبعد انسحاب هيلي نال «ترامب» ترشيح الجمهوريين الذي هيمن عليه من البداية حتى نهايته ليخوض منافسة جديدة مع الرئيس جو بايدن على غرار انتخابات 2020 والتي فاز بها «بايدن».