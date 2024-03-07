«التضامن» تطلق كتاب «100 فيلم» في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

شهدت فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية، إطلاق كتاب 100 فيلم للتضامن، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي نائبًا الوزيرة، والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان، والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي.

قضايا التضامن الاجتماعي المختلفة

ويسلط الكتاب الضوء على قضايا التضامن الاجتماعي المختلفة التي أثارتها الأفلام المائة الذين شملهم الكتاب، علما بأن إنتاج ذلك النوع من الأفلام بدأ منذ 7 سنوات في وزارة التضامن الاجتماعي.

وتوثق الأفلام شهادات حية من أصحاب القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يجري إبرازها ومعالجتها في شكل درامي اجتماعي وإنساني، علما بأنه جرى تسجيل القصص المختلفة في أماكنها الحقيقية في مختلف قرى مصر ومراكزها.

وتحرص وزارة التضامن على تسليط الضوء على قضايا المجتمع بتحولاته وتطوره، كما تحرص على أن تعكس صور حية من المجتمع بشهادات أصحابها، بهدف وصول الرسالة التي يحتويها الفيلم، والمشاعر التي يصورها لذهن وشعور وقلب المشاهد، وذلك من خلال رؤية إخراجية تربط بين المعلومات والحوار، والمشاهد الفيلمية، والحبكة الدرامية، والموسيقى التصويرية في بناء متماسك تخرج منه بقضية تسترعي الانتباه.

الأفلام التسجيلية القصيرة والندوات الحوارية

وأشادت إدارة مهرجان الاسماعيلية بالدور الرائد والهام الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في توثيق برامجها التنموية من خلال عدة قنوات على رأسها الأفلام التسجيلية القصيرة، والندوات الحوارية، والقنوات الإعلامية والاذاعية، للنفاذ إلى قلب المجتمع وفتح جسور التواصل بين الوزارة وبين أفراد المجتمع.