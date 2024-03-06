التحالف الوطني للعمل الأهلي يدشن برنامج «بطل بيئي» في الإسكندرية

دشنت مؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأربعاء، برنامج «بطل بيئي» لتعظيم التطوع البيئي في نطاق جامعات بالإسكندرية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة و رئيس جهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، والنائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ ومنسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية، والدكتور محمد رمضان أبو شعيشع، عضو الأمانة المركزية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من عمداء كليات الجامعة والطلاب بمختلف الفرق الدراسية.

دور التحالف الوطني

وقال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ ومنسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية، إن التحالف يعمل على المجتمعي بشكل منظم فيصبح عمل تنموي قادر على إنتاج منتج حقيقي قوي، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقت اليوم هي أحدث أهم نواتج التحالف الوطني.

مكاسب الشباب من المشاركة في مبادرة بطل بيئي

وأضاف زكريا في كلمته اليوم، على هامش تدشين المبادرة، أن مشاركة الشباب الجامعيين في تلك المبادرة كون أن الأجيال القادمة هم الأكثر تأثرا بالتغيرات البيئية، لذا فإن الشباب هم أصحاب الحق الأصيل للدفاع عن حاضرهم ومستقبلهم ومستقبل أبناؤهم.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد الطلاب للمشاركة في المبادرة وبعدها سيحصل كل بطل بيئي ملتزم داخل المبادرة على شهادة تطوع من التحالف الوطني، وهي ما تعد أبرز العوامل المساعدة لإيجاد فرص عمل في شركات عالمية كونها تثمن المشاركة في الأعمال التطوعية.

وأكد أن جميع الكليات تستهدف الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة، لذا فهو سوق مفتوح يشهد حراك كبير في الوقت الراهن، لذا فهناك مكاسب للشباب بمواكبة تلك الأفكار والأحداث والمشاركة فيها.