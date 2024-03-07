جبالي يهنئ السيسي بمناسبة قرب حلول رمضان: كلنا ثقة في قيادتكم الحكيمة للبلاد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك 1445هــ، داعيا الله أنَّ يعيده على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وجاء في نص برقية التهنئة: «يطيب لي ويسعدني، والأمة العربية والإسلامية تستقبل شهر رمضان المبارك أن أتقدم إليكم باسمي وباسم نواب المجلس بخالص التهاني القلبية وأصدق الأمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام العطرة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن تحقق مصرنا الغالية تحت قيادتكم الرشيدة، كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات».

وتابع رئيس مجلس النواب: «بهذه المناسبة المباركة نؤكّد لكم أننا كلنا ثقة بأن قيادتكم الحكيمة للدولة المصرية سوف تمكّنها من تخطى كل الصعاب لتحقيق مستقبل أفضل يكفل حياة كريمة آمنة لنا وللأجيال القادمة بمشيئة الله، حفظكم الله ورعاكم، وسدد خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير وسلام».