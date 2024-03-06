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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لتقديم خبراتها للأشقاء في موريتانيا

كتب:

محمد أبو عمرة
05:31 م | الأربعاء 06 مارس 2024
الريس عبدالفتاح السيسي

الريس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني؛ لتقديم التهنئة بمناسبة تولي موريتانيا رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي.

وصرح الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد دعم مصر لموريتانيا وثقته الكاملة في حسن وفاء أخيه الرئيس الموريتاني بمسئوليات رئاسة الاتحاد، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم ما لديها من خبرات في هذا الصدد للأشقاء في موريتانيا، بما يعزز العمل الأفريقي المشترك على مختلف المستويات.

ومن جانبه؛ ثمن الرئيس الموريتاني اللفتة الكريمة من الرئيس، مشددًا على حرص بلاده على التنسيق والتشاور الدائم مع مصر في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وجرى في هذا الإطار تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان مواصلة فتح آفاق جديدة للتعاون بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.

 

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.