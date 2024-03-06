بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي.. 6 معلومات عن الدكتورة ياسمين موسى

دائمًا المرأة المصرية أيقونة النجاح، إذ تُعد مصدر إلهام ورمزا للتميز والقوة والمثابرة، وتقدم إسهامات قيِّمة في مختلف المجالات، كما تحرص الدولة على تكريمها لما تقدمه من نجاحات مختلفة، وهو ما فعلته السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بتكريم عدد من النماذج النسائية، ومن بينهن الدكتورة ياسمين موسى.

من هي الدكتورة ياسمين موسى؟

وبعد تكريم الدكتورة ياسمين موسى، وفقًا لما نشرته السيدة الأولى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن «موسى».

- تُدعى ياسمين عبد الرحمن موسى.

- حاصلة على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج بإنجلترا.

- أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية.

- المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية

- قادت مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، بشأن جرائم العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

- عملت بالخارج ضمن الوفد المصري في جنيف، بحسبما جاء في صفحة «وزارة الخارجية».

مرافعة الدكتور ياسمين موسى أمام محكمة العدل الدولية

وكانت الدكتورة ياسمين موسى، مثَّلت مصر في مرافعتها القانونية أمام المحكمة الدولية، وذلك بشأن قضية اتهام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حق المدنيين الفلسطينيين، والتي كانت قد قدمتها دولة جنوب إفريقيا، إذ أوضحت «موسى» خلال مرافعتها، العقاب الجماعي والتحريض والعنف المستمر الذي يتعرض له المدنيون في غزة.

وخلال مرافعة الدكتورة ياسمين موسى، أمام محكمة العدل الدولية، أشارت إلى خطط قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، وسط سياساتها التشريدية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.