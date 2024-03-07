«البيئة» تستكمل فعاليات المرحلة الثانية بمسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة استمرار تنفيذ فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»، من جامعة السويس، والتي تعد الجامعة المستضيفة، حيث تمّ تنفيذ مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار «صحتنا من صحة كوكبنا» بمشاركة 4 جامعات وتشمل «العريش، والسويس، وبورسعيد، وقناة السويس».

وشارك بالماراثون 350 متسابقا ومتسابقة، بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة السويس، والدكتور محمد عبدالمنعم، نائب رئيس الجامعة، والسيدة فيروز اللوز مدير عام شركة سانوفى وعدد من قيادات الشركة، وبلغت مسافة الماراثون 5 كيلومترات، ويهدف الماراثون إلى نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات، وسيتم تسليم الجوائز لأفضل 10 مراكز.

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ الأنشطة تضمنت أيضا تنفيذ ندوات تثقيفية توعوية ، ومسابقة عمل فيديو توعوي وابحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة، وسيتم تصعيد أفضل 3 مراكز ويتم تسليم الجوائز لأفضل 3 مراكز، وأيضًا تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء، وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئى، على أنّ يتم تصعيد أفضل 3 مشروعات ريادية، ويتم تسليم الجوائز لأفضل 3 مراكز للفرق المشاركة.

هذا وقد تم تنفيذ الأنشطة سالفة الذكر بجامعة اسيوط ، فبراير الماضى وبمشاركة عدد 6 جامعات بجنوب الصعيد، على ان يتم استمرار تنفيذ فعاليات المسابقة، وفق جدول زمنى محدد، بعدد من الجامعات الاخرى جامعة الفيوم الجامعة المستضيفة، على ان تضم جامعات القطاع المشارك «الفيوم، بني سويف، المنيا»، وجامعة الإسكندرية مستضيفه، وتشمل جامعات القطاع المشارك «الإسكندرية، ودمنهور، ومطروح» وأيضا جامعة المنصورة وتضم «المنصورة، ودمياط، وطنطا، وكفر الشيخ»، إضافة إلى جامعة القاهرة، وتضم جامعات «القاهرة، وعين شمس، وحلوان، وبنها»، وجامعة المنوفية وتشمل جامعات القطاع المشارك «المنوفية، والزقازيق، وكفر الشيخ».

جدير بالذكر أنّه يتم تنفيذ المسابقة بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات، بعدد 20 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر خلالها توزيع 1000 دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقة.