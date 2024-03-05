المؤتمر الـ16 لـ«هندسة الأزهر» يوصي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين البيئة

كشف المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الـ16 لكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بعنوان «التطبيقات الهندسية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة» عن ضرورة الاستفادة من البحث العلمي في توفير حلول فعالة وقابلة للتطبيق للمشكلات المجتمعية المختلفة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي؛ وبالأخص التطبيقات الهندسية في تطوير وتحسين البيئة المعيشية للمواطنين.

التركيز على التوعية بالمخاطر المحتملة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

وطالب المشاركون بزيادة بروتوكولات التعاون بين الكلية والوحدات الإنتاجية ومراكز الصناعات القومية، لخلق حلول للمشكلات بكل أنواعها ودراسة تحسين جودة المنتجات، وتنشيط آلياتها وذلك لرفع القدرة التنافسية للإنتاج المصري؛ تحقيقًا لمبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتوافق مع رؤية مصر 2030م، مشيرين إلى التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة خصوصًا في التعليم الهندسي والتطبيقات الهندسية، مع التركيز على التوعية بالمخاطر المحتملة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الهندسية.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بالعمل على تطوير برامج وأنظمة لمعالجة اللغة العربية؛ لتوسيع استخدامها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالعمل على نشر الوعي وثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة مع تشجيع وتحفيز الأبحاث والمشروعات التي تعمل على تقليل المخاطر البيئية وزيادة كفاءة إعادة التدوير.

العمل على توفير بيئة سكنية متميزة

وناشد المشاركون جهات الدولة المختصة في التوسع العمراني بتطوير التجمعات الذكية، والعمل على توفير بيئة سكنية متميزة، وزيادة المساحات الخضراء، والتنمية المتكاملة للمناطق والتجمعات الريفية؛ وزيادة الوعي بأهمية البحث العلمي وضرورة تركيز الأبحاث في اتجاهات تخدم البيئة، مثل: الطاقات البديلة والمتجددة والتلوث البيئي ومعالجة النفايات، والإدارة الجيدة للموارد الطبيعية.

تطوير المواد الجديدة المعتمدة على التطبيقات

وأشار المشاركون إلى ضرورة تطوير مواد البناء الجديدة المعتمدة على التطبيقات الحديثة، مثل: النانو تكنولوجي للاستخدام في مجالات متعددة، مثل: توليد الطاقة، ومعالجة المياه، واستخدام مواد صديقة للبيئة مما يؤدي إلى إنشاء بيئة مستدامة