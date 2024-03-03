وزيرة البيئة: سيدة من أسوان صاحبة فكرة استخدام المخلفات الحيوانية كسماد بيولوجي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدراسات أثبتت أن المرأة هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وهن أيضا صاحبات الحلول لهذه الأزمات، فعلى سبيل المثال أول من فكر في استعمال المخلفات الحيوانية وتحويلها لسماد بيولوجي، كانت سيدة مصرية من أسوان.

أوضحت أن مصر تعمل على دعم المرأة المصرية، وأيضا الفلسطينية، وهو ما ظهر من خلال مناشدات مصر المستمرة أمام المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المرأة في غزة وكل المدنيين.

ولفتت خلال كلمتها في الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المهنية، إلى تنظيم العديد من الورش التي تهدف إلى حماية وتطوير وتمكين المرأة المصرية وخلق مساحة لها في الحياة العملية: «نثق بأن المرأة المصرية يمكنها الاستثمار في البيئة وحل مشاكلها».