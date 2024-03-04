خبير زراعي: مصر تسعي لتجاوز التحديات العالمية وتحقيق طفرة في الأراضي الزراعية

قال الدكتور زكريا فؤاد أستاذ الزراعة إنَّ استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدير العام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تم استعراض أوجه التعاون المشتركة موضحا أنه تعاون وثيق بين منظمة «الفاو» ومصر في مشروعات تنموية في مجال الأغذية والزراعة عبر سنوات عديدة.

«الفاو» تشيد بالمشروعات التنموية المصرية

وأضاف أستاذ الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أن مدير عام منظمة «الفاو» أشاد بالمشروعات التنموية المصرية في كل المجالات سواء العمرانية أو الزراعية أو الصناعية.

وأوضح أنَّ الرئيس السيسي يؤكّد سعي مصر لتجاوز التحديات العالمية وتحقيق طفرة بمساحة الأراضي الزراعة حيث تتمثل هذه التحديات في أن مصر أكبر مستورد للقمح حتى الآن ولكن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة جدا للحد من هذه الكميات بالإضافة إلى يوجد تحديات تتمثل في الزيادة السكانية والتغيرات المناخية و الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بالقيادة السياسية الراشدة أولت اهتماما كبيرا بالمجال الزراعي في شقين عن طريق التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، لافتا إلى التوسع الأفقي بزيادة المساحة المزروعة بسطوح الأراضي، إذ أنه خلال هذا العام والعام المقبل سيكمل 4 ملايين فدان في مناطق مصر المختلفة.