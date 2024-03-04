محافظ المنيا: إزالة 227 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت 24 فبراير الجارى للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

إزالة 227 حالة بمراكز المحافظة

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 227 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف خلال الثلاثة أيام الماضية، منها 93 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركزى المنيا وبنى مزار، و122 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأشار المحافظ إلى إزالة 12 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمراكز (مطاى - المنيا - بنى مزار - سمالوط - أبو قرقاص)، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.