«الأعلى للجامعات»: تحالف إقليم القاهرة الكبرى الحدث الأهم في الاستراتيجية التعليمية

قال الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن «تحالف إقليم القاهرة الكبرى» يعتبر نقطة ارتكاز محور التنمية، مضيفا إلى أنه يعد الحدث الأهم في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي جرى تدشينه منذ عام مضى، لافتا إلى أن التعاون بين الجامعات يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

جامعات الجيل الخامس هدفها الربط مع الصناعة

وألقى رفعت كلمته على هامش حفل تدشين «تحالف إقليم القاهرة الكبرى»، الذي يضم جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة وعدد من رؤساء الجامعات، مؤكدا أن جامعات اليوم هدفها خدمة المجتمع، وجامعات الجيل الخامس هدفها الربط مع الصناعة، لافتا إلى أن التعاون بين مختلف القطاعات يهدف إلى بناء مستقبل مصر.

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي مبنية على 7 محاور

وأشار إلى أن الأعلى للجامعات يعمل على دور محوري في التنسيق بين احتياجات سوق العمل واقتراح برامج تلبيها، مشيرا إلى أن المجلس يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وأن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي مبنية على 7 محاور تتناسق مع التنمية وتعزز الاستفادة من إمكانيات الدولة.