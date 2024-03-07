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البورصة المصرية تحقق 63 مليار جنيه مكاسب سوقية منذ بدء جلسة التداول

كتب:

وليد عبد السلام
11:54 ص | الخميس 07 مارس 2024
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بأكثر من 3% عند مستوى 30652.74 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.33% عند مستوى 7297.73 نقطة، بعد إعلان البنك المركزي في اجتماع استثنائي أمس، رفع أسعار الفائدة 6%.

أخبار البورصة الیوم

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» اليوم الخميس، بنسبة 0.72% عند مستوى 10074.42 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية. 

مكاسب سوقية 63 مليار جنيه

سجل رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 2.09 تريليون جنيه، بمكاسب سوقية بلغت 63 مليار جنيه حتى الآن.

رفع سعر الفائدة 6% 

أعلن البنك المركزي أمس، في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة 6% على الإيداع والإقراض، وتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، مشيرًا إلى أنه يعد اتجاها للإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل بانخفاض التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. 

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