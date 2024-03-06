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البورصة تحقق 80 مليار جنيه مكاسب سوقية بعد قرار «المركزي» رفع الفائدة

كتب:

وليد عبد السلام
11:47 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.34% عند مستوى 31692.31 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.42% عند مستوى 7487.18 نقطة، بعد إعلان البنك المركزي في اجتماع استثنائي اليوم رفع أسعار الفائدة 6%.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.72% عند مستوى 10611.51 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية. 

مكاسب سوقية 80 مليار جنيه

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 4.4 مليار جنيه عبر التداول على 422 مليون سهم، وجرى تنفيذ 100.123 ألف صفقة في بداية التداولات، وسجل رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 2.158 تريليون جنيه.

رفع  أسعار الفائدة 6% 

وأعلن البنك المركزي اليوم، في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة 6% على الإيداع والإقراض، مشيرًا إلى أنه يعد اتجاه للإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل بانخفاض التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. 

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