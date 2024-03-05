تراجع الدولار يدعم البورصة المصرية.. و«إيجي إكس 30» يسجل قمة تاريخية جديدة

انتعشت البورصة المصرية، مع تراجع الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية، بعد توقيع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، والحصول على الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية، مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

قالت راندا حامد، عضو مجلس إدارة البورصة وخبيرة أسواق المال، إن تراجع الدولار في السوق الموازية، بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، كان له تأثيرًا إيجابيًا على التداولات في البورصة المصرية.

الأسهم في البورصة جاذبة للاستثمار

وأضافت «حامد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسهم في البورصة المصرية، لا زالت جاذبة من حيث قيم الأسهم، وهناك استحداث آليات وتدشين مؤشرات؛ لتشجيع الاستثمار في الأسهم.

«إيجي إكس 30» يغلق على ارتفاع 5.11%

واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأمس على ارتفاعات ملحوظة، ليسجل المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» قمة تاريخية جديدة، بعد أن أغلق على ارتفاع 1484 نقطة بنسبة صعود 5.11%، مسجلا مستوى إغلاق قياسي جديد عند 30542.33 نقطة.