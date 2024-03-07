اجتماع طارئ بشأن انتخابات نقابة المحامين بعد حكم القضاء الإداري

يعقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعا طارئا اليوم، لنظر استمرار إجراءات انتخابات نقابة المحامين 2024، بعد حكم محكمة القضاء الإداري أمس، بإجراء الانتخابات في موعدها يوم 9 مارس الجاري واستبعاد عدد من المرشحين بالانتخابات، كما جرى رفض جميع الطعون التي تطالب بإيقاف الانتخابات، ورفض كافة الطعون التي تطالب باستبعاد، عبدالحليم علام النقيب الحالي، وسامح عاشور وحسام سعيد من كشوف المرشحين على منصب نقيب المحامين.

انتخابات نقابة المحامين

ومن المقرر أن يصدر مجلس النقابة، عقب الاجتماع، بيانا رسميا بشأن الإجراءات التالية واللازمة لعقد انتخابات نقابة المحامين، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان.

مجلس نقابة المحامين

وأصدر نقيب المحامين بيانا جديدا اليوم حول انتخابات نقابة المحامين، أكد فيه أنه سيتم تسجيل جلسة مجلس النقابة التي ستعقد بعد قليل وإذاعتها لكافة المحامين عبر منصات النقابة.

وأكد أن المجلس، كان ينتظر الحصول على منطوق الحكم بشأن الانتخابات، حتى يكون لزامًا على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد.