7 قرارات للاجتماع الطارئ لمجلس نقابة المحامين.. اعرف التفاصيل

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، اجتماعًا طارئًا لبحث أحكام محكمة القضاء الإداري التي ألغت قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام 2024.

إسناد العملية الانتخابية إلى لجنة قضائية محايدة

وأكد المجلس في بيانه، أنه يرى صواب قراره بإسناد العملية الانتخابية إلى لجنة قضائية محايدة، وأن كافة مراحل العملية الانتخابية مترابطة بعضها ببعض.

قرر المجلس: