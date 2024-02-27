7 قرارات للاجتماع الطارئ لمجلس نقابة المحامين.. اعرف التفاصيل
كتب:
إسراء سليمان
02:26 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
نقابة المحامين
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، اجتماعًا طارئًا لبحث أحكام محكمة القضاء الإداري التي ألغت قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام 2024.
إسناد العملية الانتخابية إلى لجنة قضائية محايدة
وأكد المجلس في بيانه، أنه يرى صواب قراره بإسناد العملية الانتخابية إلى لجنة قضائية محايدة، وأن كافة مراحل العملية الانتخابية مترابطة بعضها ببعض.
قرر المجلس:
- تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
- الطعن على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
- السير مؤقتًا على التوازي في تنفيذ ما ورد بأسباب الأحكام من توجيه للمجلس بالبت في طلبات الترشح التي قدمت على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وكذا فحص حالات من صدرت له أحكام من المحكمة، وإعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك بعد فحص طلبات الترشح وفقا لما يمليه صحيح حكم القانون، وإعلان كشوف الناخبين، وذلك حتى تجرى انتخابات مجلس النقابة في الموعد المحدد لها في يوم السبت الموافق 9/3/2024.
- إخطار كافة المرشحين باستكمال أوراقهم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية في موعد أقصاه صباح يوم الخميس الموافق 29/2/2024.
- استدعاء المحامين الصادر لهم أحكام قبول ملفات الترشح والحضور صباح يوم الأربعاء الموافق 28/2/2024 لاستيفاء أوراق الترشح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.
- إدراج أسماء المحامين المستبعدين من الكشوف الانتخابية بعد تمام فحص الأوراق طبقًا للقانون.
- تحديد اجتماعه القادم يوم الخميس الموافق 29/2/2024 في تمام الساعة الخامسة مساءً.