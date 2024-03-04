«الإدارية العليا» تحيل طعنا ضد انتخابات نقابة المحامين لهيئة المفوضين

أحالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من علي السيد على الفيل، ضد عبد الحليم علام عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن.

طعن على حكم القضاء الإداري

أقام المحامي طعنه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 78/39837 بتاريخ 24 فبراير الماضي، والمتضمن تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين؛ لفحصها طبقًا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد.

طلب وقف العملية الانتخابية

طالب الطعن أيضًا بوقف وإلغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لإجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، سواء من مجلس النقابة أو هيئة المكتب، لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلي، خاصة بعد القضاء ببطلان كافة القرارات الصادرة عن اللجنة القضائية بجلسة 24 فبراير الماضي، وما يترتب على ذلك، وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والإلزام بالاحتكام إلى نص المادة 135 مكرر الفقرة الثانية، بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم، مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة في تلك الفترة.