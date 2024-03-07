القضاء الإداري يرفض استبعاد سامح عاشور من انتخابات «المحامين»

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، رفض دعوى قضائية تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب السابق، وعبدالحليم علام النقيب الحالي، وحمدي خليفة النقيب الأسبق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام، في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل.

حملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود، وعصام فاروق محمد، وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرؤوف، رقم 37911، واختصمت نقيب المحامين، ورئيس وضاء اللجنة القضائية؛ لإدارة انتخابات نقابة المحامين.