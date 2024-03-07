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دراما المتحدة

القضاء الإداري يرفض استبعاد سامح عاشور من انتخابات «المحامين»

كتب:

محمد عيسى
12:53 ص | الخميس 07 مارس 2024
مجلس الدولة _ ارشيفية

مجلس الدولة _ ارشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، رفض دعوى قضائية تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب السابق، وعبدالحليم علام النقيب الحالي، وحمدي خليفة النقيب الأسبق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام، في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل.

حملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود، وعصام فاروق محمد، وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرؤوف، رقم 37911، واختصمت نقيب المحامين، ورئيس وضاء اللجنة القضائية؛ لإدارة انتخابات نقابة المحامين.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.