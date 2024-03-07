وجبات بأيادي طلاب المدارس الفندقية في الجيزة.. «فطارك عندنا بأسعار مخفضة»

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، قائمة أسعار منتجات المدارس الفندقية في المحافظة، حيث تقدّم وجبات بأسعار مخفضة بأيادي طلاب التعليم الفندقي، وبأسعار تنافسية.

وجبات بأسعار مخفضة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ المنتجات ستغزو الأسواق خلال شهر رمضان بأسعار تنافسية وبخدمة ممتازة، وتُقدم للجمهور من خلال منافذ البيع المخصصة لها بالمحافظة، والتي سيعلن عنها لاحقا بحيث تكون الخدمة بنظام الرسوم فقط، تنفيذا لتوجيهات محافظ الجيزة للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية والمساهمة في الحد من الغلاء.

وطبقا للقرار الوزاري 290 الذي يسلط الضوء على التعليم الفني وإتاحة الفرصة له بتعزيز رأس المال وإقامة مشروعات صغيرة ومشاركة أبنائه في الإصلاحات والمنتجات.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أهمية التعليم الفني، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، ورؤية مصر 2030، لافتا إلى ضرورة تسليط الضوء على التعليم الفني بصفة عامة، والتعليم الفندقي بصفة خاصة.

ووعد سلومة بإعداد كورسات خاصة بالتعليم الفندقي، وتوفير فرص عمل لمشاركة طلاب التعليم الفندقي وفتح منافذ البيع بمختلف مناطق محافظة الجيزة والبيع بأسعار جيدة وذات نوعية جيدة وخدمة ممتازة، تيسيرا على أهالي محافظة الجيزة، ورفع العبء عنهم، وتقديم وجبات إفطار في رمضان بأسعار مخفضة وتنافسية وذات قيمة غذائية عالية.

ولفت إلى دعم التسويق الالكتروني، والإعلان عن الوجبات وأسعارها على صفحة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.